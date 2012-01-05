多运动能帮助儿童提高学习成绩--研究

研究发现，运动较多的孩子学习成绩往往也较好。这些运动包括课间休息、体育课以及上下学路上的活动。为使学生有更多时间准备学业考试，美国学校眼下纷纷缩减体育活动时间。参与此项研究的辛格称，研究结果表明，学校既要看重学习，也应重视体育运动，学生家庭亦应如此。路透