H7N9禽流感病毒变异频繁 恐导致人际间大流行--研究

路透伦敦3月11日（记者 Kate Kelland） - 科学家们周三称，在中国已经殃及人类的H7N9型禽流感有可能变成人际之间大流行的疫情。

研究人员称，H7N9病毒已经存活下来、产生变异并能在中国各地的鸡群间传播，这助长了再次发生人类感染的风险，且产生了更广泛的威胁。

他们在《自然》杂志发表的一篇研究报告中称：“遗传多样性和地理分布的增加都表明，除非采取有效的控制措施，H7N9可能会继续存在并传播到本地区以外。”

根据世界卫生组织2月的数据，H7N9禽流感病毒在2013年3月首次出现人类感染病例，随后在中国大陆、台湾、香港、马来西亚和加拿大至少造成571人感染、212人死亡。

在2013年初人类感染案例突然增多后，H7N9禽流感似乎沉寂了，这在很大程度上应归因于中国当局采取了关闭活禽市场以及发出与活鸡直接接触的健康警告。

但是，感染人数在去年和今年年初再次增加，研究人员因此对病毒再次出现的原因、病毒可能发展的趋势，以及病毒可能对公共卫生造成的危害，进行更多的研究。

在这次研究中，香港大学的管轶领导的一个国际科学小组监测了H7N9病毒在中国5个省15个城市中的演变和传播。

他们在收集和排序大量病毒样本后发现，H7N9病毒变异频繁，获得了可能会提高其成为流行疫情风险的基因改变。

科学家们称，大量新的病毒基因变种已经在活鸡身上存活，并且已经扩散到全国各地，这可能同禽类交易活动有关。

没有直接参与此项研究的流感专家们表示，这项研究结果是令人感兴趣的，但是并不必然表明H7N9禽流感病毒发生了更有可能使其变成大流行疫情的变异。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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