巧克力或有益心脏健康--研究

路透3月2日电---据一项涉及逾1,000人的研究结果显示，吃巧克力不仅是味觉上的享受，还可能为心脏健康带来切实好处，譬如能轻度降低血压。

该研究综合了42项较小研究的结果，发表在《美国临床营养学杂志》上。研究发现参与者的血管功能有小幅改善，胰岛素水平也有所下降。

过去的一些研究发现，爱吃巧克力的人患高血压等某些心脏疾病的风险较低。

该最新研究带头人、英国诺威奇医学院（Norwich Medical School）的胡珀（Lee Hooper）称：“我要传达的信息是，如果人们喜爱黑巧克力，那麽用它替代其他美味食物而吃一些是可以的，并且可能有益。”

“但是，证据还不足以说明我们都需要这麽做。”

她表示，他们的相关研究都规模不够大、时间不够长，无法证明吃巧克力是否对人罹患中风的风险有任何影响。

与过去主要基於观察的研究不同的是，本次研究集中於临床试验，研究对象吃或者不吃巧克力，然後观察他们在血压、胆固醇以及其他心脏风险因素上的变化。

胡珀与她的团队综合了42项临床试验、涉及约1,300人的数据发现，吃巧克力使被研究对象血压指数稍有降低，胰岛素水平也有所下降，并带来其他健康好处。

尚不清楚为何巧克力有如此功效，但据信这是因为其中含有黄酮类物质，而在坚果、大豆、茶以及葡萄酒中也含有此类物质。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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