爱吃巧克力的人体重通常更轻--研究

2012年2月10日，一名女士在第比利斯参加一个吃巧克力大赛。美国一项涉及1,000人的研究表明，一周吃几次或常吃巧克力的人比几乎不吃巧克力的人体重轻。 REUTERS/David Mdzinarishvili

路透3月27日电---美国一项涉及1,000人的研究表明，一周吃几次或常吃巧克力的人比几乎不吃巧克力的人体重轻。

研究人员在《内科学文献》（Archives of Internal Medicine）上发表了他们的研究成果，但指出这并不意味着每天吃一块糖有助於减肥，总的巧克力摄入量也不会对体重有影响。

加州大学圣地亚哥分校的Beatrice Golomb领导该研究，她表示巧克力对身体的健康作用，包括血压和胆固醇的降低，以及体重的下降，可能要归功于其中所含的抗氧化剂。

她说：“人们只觉得巧克力含有卡路里，通常把它当成糖吃，因此很自然地认为巧克力不利於健康。”

Golomb和她的同事使用的数据来自一个对降胆固醇药物的研究，该研究调查了1,000名健康成年人的饮食习惯，包括他们吃巧克力的频率。

这些人的年龄从20岁到85岁，平均每周吃两次巧克力，平均体质指数为28，略超重但不肥胖。

研究人员发现，吃巧克力频率更高的人，总体上倾向於摄入更多卡路里，包括更多饱和脂肪。但即使这样，爱吃巧克力的人体重仍倾向於更轻。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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