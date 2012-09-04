爱吃巧克力的男性更不易罹患中风--研究

瑞典一项研究显示，经常食用巧克力或有助於降低男性罹患中风的可能。研究人员表示，食用巧克力对中风所带来的好处或许与巧克力中的黄酮类化合物有关，黄酮类化合物有抗氧化作用，可能对血压、胆固醇和血管机能有积极效果。去年进行的另一项研究显示，女性食用巧克力也有类似效果。