吃巧克力有助获诺贝尔奖？

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透10月11日电---在所有已知针对巧克力的研究中，给予这种“黑色黄金”至高赞誉的恐怕非《新英格兰医学杂志》刚刊登的一项研究莫属。
该杂志发布的研究发现，一个国家的巧克力消费量越高，人均出现的诺贝尔奖得主就越多。
在这方面瑞士人当然是领先群雄，其次是瑞典人和丹麦人。进行上述研究的梅瑟利（Franz Messerli）称，美国属於中等水平，美国人每年得多吃1.25亿公斤巧克力，才能多产生一名诺贝尔奖得主。
“这个数量确实很惊人，”梅瑟利说。他是在纽约圣卢克罗斯福医院（St Luke's-Roosevelt Hospital）进行的上述研究。
“瑞士的男女老少每年平均吃120块巧克力，每块巧克力重85克。”
尽管数据确凿并吸取了一些科学研究易犯错误的教训，梅瑟利还是承认整个观点看起来十分荒诞。
此前一些研究显示，食用黑巧克力可能对大脑和心脏有益，甚至还能帮助减肥。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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