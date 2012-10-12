吃巧克力有助获诺贝尔奖？

2012年7月5日，利马巧克力会议上展示的巧克力。 REUTERS/Mariana Bazo

路透10月11日电---在所有已知针对巧克力的研究中，给予这种“黑色黄金”至高赞誉的恐怕非《新英格兰医学杂志》刚刊登的一项研究莫属。

该杂志发布的研究发现，一个国家的巧克力消费量越高，人均出现的诺贝尔奖得主就越多。

在这方面瑞士人当然是领先群雄，其次是瑞典人和丹麦人。进行上述研究的梅瑟利（Franz Messerli）称，美国属於中等水平，美国人每年得多吃1.25亿公斤巧克力，才能多产生一名诺贝尔奖得主。

“这个数量确实很惊人，”梅瑟利说。他是在纽约圣卢克罗斯福医院（St Luke's-Roosevelt Hospital）进行的上述研究。

“瑞士的男女老少每年平均吃120块巧克力，每块巧克力重85克。”

尽管数据确凿并吸取了一些科学研究易犯错误的教训，梅瑟利还是承认整个观点看起来十分荒诞。

此前一些研究显示，食用黑巧克力可能对大脑和心脏有益，甚至还能帮助减肥。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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