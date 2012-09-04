爱吃巧克力的男性更不易罹患中风--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透8月30日电---喜欢吃巧克力？瑞典一项研究显示，经常食用巧克力或有助於降低男性罹患中风的可能。
研究人员在《神经病学》(Neurology)期刊上发文称，在被跟踪访问达十年的逾3.7万男性中，那些吃大量巧克力（相当於三分之一杯巧克力屑）的男性，比不吃巧克力的男性罹患中风的可能性要低17%。
这也并非首个将巧克力与心血管健康相联系的研究。此前的若干研究显示，喜欢吃巧克力的人罹患心脏疾病和中风的风险要更低。
斯德哥尔摩卡罗林斯卡医学院的Susanna Larsson表示：“食用巧克力对中风所带来的好处或许与巧克力中的黄酮类化合物有关。”Larsson领导了该研究。
她去年进行的另一项研究显示，女性食用巧克力也有类似效果。
研究显示，黄酮类化合物有抗氧化作用，可能对血压、胆固醇和血管机能有积极效果。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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