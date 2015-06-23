科学家警告称气候变化带来的健康威胁是“医学紧急事件”

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦6月23日 （记者 Kate Kelland） - 专家们周二警告称，气候变化对人类健康造成的威胁如此之大，可能破坏过去50年在发展和全球健康方面取得的成果。
专家们称，洪水和热浪等极端天气令传染性疾病、营养不良和压力的风险上升，而受污染的城市里，人们工作时间长，缺乏走路、骑车或者放松的时间或者空间，有损心脏、呼吸系统和精神健康。
近200个国家将温度上升的上限设为高于前工业时代2摄氏度，但科学家们称，现有的曲线可能导致全球气温平均上升4摄氏度左右，引发乾旱、洪水、风暴和海平面上升。
“那对人类健康和生存具有非常严重乃至潜在灾难性的影响，”英国伦敦大学学院全球健康研究所的负责人安东尼·科斯特洛（Anthony Costello）表示。
“我们认为气候变化是一项重大的健康问题，而这经常在政策辩论中遭忽视，”他在伦敦举行的一场新闻发布会上向记者表示。
该报告由《柳叶刀》（The Lancet）医学杂志委托进行和发表，报告编制专家组成员包括欧洲和中国的气候科学家、地理学家、社会、环境和能源科学家、生物多样性专家和健康专业人士。
该报告称，由于对减轻气候变化的影响能带来直接和间接的健康利益--从减少空气污染到改善饮食--协力合作也可以为改善全球健康带来一个巨大机会。
“气候变化是医疗紧急事件，”该报告共同作者、英国伦敦大学学院人体健康与机能研究所负责人休·蒙哥马利（Hugh Montgomery）表示。“这要求以现有可用的技术进行应急响应。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。