科学家警告称气候变化带来的健康威胁是“医学紧急事件”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月23日 - 专家们周二警告称，气候变化对人类健康造成的威胁如此之大，可能破坏过去50年在发展和全球健康方面取得的成果。

专家们称，洪水和热浪等极端天气令传染性疾病、营养不良和压力的风险上升，而受污染的城市里，人们工作时间长，缺乏走路、骑车或者放松的时间或者空间，有损心脏、呼吸系统和精神健康。

近200个国家将温度上升的上限设为高于前工业时代2摄氏度，但科学家们称，现有的曲线可能导致全球气温平均上升4摄氏度左右，引发干旱、洪水、风暴和海平面上升。

“那对人类健康和生存具有非常严重乃至潜在灾难性的影响，”英国伦敦大学学院全球健康研究所的负责人安东尼·科斯特洛（Anthony Costello）表示。

“我们认为气候变化是一项重大的健康问题，而这经常在政策辩论中遭忽视，”他在伦敦举行的一场新闻发布会上向记者表示。

该报告由《柳叶刀》（The Lancet）医学杂志委托进行和发表，报告编制专家组成员包括欧洲和中国的气候科学家、地理学家、社会、环境和能源科学家、生物多样性专家和健康专业人士。

该报告称，由于对减轻气候变化的影响能带来直接和间接的健康利益--从减少空气污染到改善饮食--协力合作也可以为改善全球健康带来一个巨大机会。

“气候变化是医疗紧急事件，”该报告共同作者、英国伦敦大学学院人体健康与机能研究所负责人休·蒙哥马利（Hugh Montgomery）表示。“这要求以现有可用的技术进行应急响应。”（完）