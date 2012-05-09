长距离通勤或有害健康--研究

资料图片显示，在北京一个地铁站，上班族搭乘地铁。最新研究显示，长距离的通勤，特别是超过16公里，可能有害健康，且与体重增加、腰围增大以及心脏和肺部健康问题有关。 REUTERS/Jason Lee

路透纽约5月8日电---最新研究显示，长距离的通勤，特别是超过16公里，可能有害健康，且与体重增加、腰围增大以及心脏和肺部健康问题有关。

圣路易斯华盛顿大学的研究人员对近4,300名通勤人员进行了研究。结果显示，上班距离达到16公里的人更可能患上高血压，那些通勤距离达到24公里的上班族，出现肥胖以及得不到足够锻炼的可能性更大。

该研究首席研究员Christine Hoehner在采访中表示：“这是首个证明长距离通勤会剥夺人们锻炼时间并与体重增加、健康水平降低、血压增高有关的研究。上述种种都是罹患心血管疾病、糖尿病和某些癌症的主要征兆。”

“这看起来真得很具体，客观结果显示长距离通勤真得会影响健康。”

美国人口普查局数据显示，在过去40年，美国人的通勤距离越来越长，平均通勤时间为20-25分钟。

研究人员发现，长距离通勤与适度或剧烈运动的减少、体重增加、腰围增大、血压升高有关。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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