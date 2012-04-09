适度运动有助女性更快受孕--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透4月6日电---一项国际研究显示，适度运动能够增加女性受孕机率，而进行剧烈运动的女性可能要用更长时间才能受孕。
“该研究首次发现体育运动对生育的影响与身体质量指数有关，”首席作者、波士顿大学生殖流行病学家Lauren Wise说道。
美国和丹麦的研究人员对超过3,500名18-40岁试图受孕的丹麦女性进行了为期一年的研究，并在《生育与不孕》杂志上刊登了研究成果。
受访者估计了过去一年每周锻炼的时间和强度。调查期间，近70%的女性怀孕。
研究人员发现，散步、骑自行车或园艺等适度运动与所有女性更快怀孕有关，而不管她们的体重如何。
但是，对於体重正常和偏瘦的女性，如果进行跑步或体操等剧烈运动，受孕所需时间会更长。
对於超重和肥胖的女性来说，剧烈运动与受孕所需时间没有关系。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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