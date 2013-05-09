法国发现首例类SARS病毒确诊病例

路透巴黎5月8日 - 法国卫生部周三表示，法国发现首例感染新型冠状病毒的确诊病例。这名患者曾在阿联酋停留，刚刚回到法国。

法国卫生部称，这是该国首例且唯一确诊的病例，已开始展开调查。这名病患已经被隔离。

根据世界卫生组织的说法，自从去年9月引起科学家注意以来，全世界共有30例被确诊感染这一类SARS病毒的病例，其中18人死亡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。