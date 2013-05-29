法国首例新型冠状病毒感染者死亡

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透法国里尔5月28日(记者 Pierre Savary) - 法国周二报告一名新型冠状病毒感染者死亡，而该病毒首次出现国沙特称，该国新增五例病例。
法国卫生部长杜函娜(Marisol Touraine)向这名死者的家属表达了哀悼。这位65岁的男子在法国北部城市里尔的医院中去世，此前他曾去过迪拜。全球新型冠状病毒感染死亡者由此增加至23人。
就在从迪拜返回后不久，这名男子出现严重的胃病及呼吸问题，随后在4月23日入院，5月8日被诊断出感染此种病毒。
另一名感染新型冠状病毒的50岁男子的状况也十分危急。卫生官员一直在筛查十多名与这两名病毒携带者接触过的人。
沙特卫生部称，该国新增五例病例，所有病患年龄均在73-85岁之间，且全部集中在东部地区。沙特多数病例均在此处发现。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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