法国首例新型冠状病毒感染者死亡

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国里尔5月28日 - 法国周二报告一名新型冠状病毒感染者死亡，而该病毒首次出现国沙特称，该国新增五例病例。
法国卫生部长杜函娜(Marisol Touraine)向这名死者的家属表达了哀悼。这位65岁的男子在法国北部城市里尔的医院中去世，此前他曾去过迪拜。全球新型冠状病毒感染死亡者由此增加至23人。
就在从迪拜返回后不久，这名男子出现严重的胃病及呼吸问题，随后在4月23日入院，5月8日被诊断出感染此种病毒。
另一名感染新型冠状病毒的50岁男子的状况也十分危急。卫生官员一直在筛查十多名与这两名病毒携带者接触过的人。
沙特卫生部称，该国新增五例病例，所有病患年龄均在73-85岁之间，且全部集中在东部地区。沙特多数病例均在此处发现。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。