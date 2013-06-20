医院为类SARS病毒传播高危区

路透伦敦6月19日（记者 Kate Kelland） - 传染病专家周三称，去年底开始在中东发现的类SARS新型冠状病毒在医院环境下容易传播，构成严重风险。

研究人员在《新英格兰医学杂志》发表的报告中称，这种中东呼吸系统综合征不仅容易由患者传给患者，还容易经由患者转院传播至其他医院。

沙特阿拉伯有九名患者曾在同一家医院接受透析治疗，有些患者是在同一时候接受的治疗。

类SARS新型冠状病毒已从中东蔓延至法国、德国、意大利、突尼斯和英国。世界卫生组织（WHO）数据显示，全球64例经实验室确诊的病例中，死亡病例多达38例。

国际专家组应沙特官方邀请，协助调查沙特几家医院疫情爆发的情况。该专家组2003年曾经调查过多伦多SARS疫情，此次将两者进行了比较。

约翰霍普金斯大学医学院教授珀尔（Trish Perl）称，调查发现新型冠状病毒与当初的SARS病毒有惊人的相似之处。

她说：“两种病毒的致命性都很高，都容易在人与人之间传播，甚至在医疗机构之间传播。”

专家组没有具体说明为什么这种新型病毒在医院构成严重风险，但通常情况下，病房就是传染病扩散的高危区，因为病人免疫系统薄弱，往往更容易被照顾多个病人的医疗人员无意间传染病毒。

专家组发现，新型冠状病毒虽然感染人数少于当初的SARS，但死亡率则要高得多，迄今死亡率为48%，而当初SARS死亡率为8%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。