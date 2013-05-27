世卫将帮沙特更深入调查类SARS病毒

路透日内瓦5月24日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织周五称，将帮助沙特阿拉伯进一步研究类SARS病毒，以便在一年一度的麦加朝圣开始前给出建议。每年的麦加朝圣会吸引数百万穆斯林。

世界卫生组织目前并未建议不要前往沙特或对机场和其他口岸的旅客进行审查。世界卫生组织总干事陈冯富珍表示，将在未来几周派出第二支专家组。

这种类SARS病毒去年在沙特出现，目前沙特已有33人感染，其中17人死亡。据世界卫生组织数据，全球范围内共有44例感染该病毒的病例，其中22人死亡。世界卫生组织将该病毒称为中东呼吸综合征冠状病毒（Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus，MERS-CoV）。

“不进行适当的风险评估，我们无法获悉病毒的潜伏期和症状，无法给出适当的临床管理和旅行建议，”陈冯富珍在世界卫生组织年度部长级会议上表示。

世界卫生组织本月向沙特派出了第一支队伍，将在麦加朝圣前提供新的风险评估。今年的麦加朝圣时间为10月。

“我们需要把事实搞清除，对希望前往麦加朝圣的人给出适当的建议。这件事很紧迫，”陈冯富珍指出。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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