沙特新确认四例类SARS病毒感染者

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透利雅得5月14日 - 沙特阿拉伯官方媒体沙特通讯社援引该国卫生部报道称，沙特在东部省（Eastern Province）新确认四例类SARS冠状病毒感染病例。
沙特卫生部称，其中一名患者已经痊愈出院，另外三名患者仍在接受治疗。
沙特周日表示，自去年该病毒被发现以来，共有24例确诊病例，其中15人死亡。东部省近期发现15例确诊病例，其中九人死亡。
世界卫生组织官员近期访问沙特，与沙特当局讨论疫情。世卫组织官员周日称，这一新的类SARS病毒似乎能够人传人，但前提是要经过长期密切的接触。
这一新病毒为nCov，和SARS病毒同属冠状病毒，能导致咳嗽、发烧和肺炎。
法国当局周日宣布，发现第二名感染nCov病毒的男性，该男子此前与法国首例感染者曾共用一间病房，而那名被感染者近期曾到过中东。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。