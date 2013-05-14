沙特新确认四例类SARS病毒感染者

路透利雅得5月14日 - 沙特阿拉伯官方媒体沙特通讯社援引该国卫生部报道称，沙特在东部省（Eastern Province）新确认四例类SARS冠状病毒感染病例。

沙特卫生部称，其中一名患者已经痊愈出院，另外三名患者仍在接受治疗。

沙特周日表示，自去年该病毒被发现以来，共有24例确诊病例，其中15人死亡。东部省近期发现15例确诊病例，其中九人死亡。

世界卫生组织官员近期访问沙特，与沙特当局讨论疫情。世卫组织官员周日称，这一新的类SARS病毒似乎能够人传人，但前提是要经过长期密切的接触。

这一新病毒为nCov，和SARS病毒同属冠状病毒，能导致咳嗽、发烧和肺炎。

法国当局周日宣布，发现第二名感染nCov病毒的男性，该男子此前与法国首例感染者曾共用一间病房，而那名被感染者近期曾到过中东。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。