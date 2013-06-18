沙特称又有四人死于新型冠状病毒

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透迪拜6月17日 - 沙特卫生部周一表示，沙特又有四人因感染新型冠状病毒死亡，另有三人感染该病毒。
沙特卫生部称，这四名死者是此前登记过的感染病例。最新感染病例分别发生在沙特东部省(Eastern Province)、首都利雅德以及红海港口城市吉达。
沙特是受该病毒影响最严重的国家，根据该国卫生部的数据，目前已确诊49例，其中32例死亡。
世界卫生组织(WHO)6月15日公布的全球因感染该病毒死亡的病例为34例。
这种病毒已从海湾地区扩散至法国、英国和德国。WHO称这种病毒为中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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