沙特称又有四人死于新型冠状病毒

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜6月17日 - 沙特卫生部周一表示，沙特又有四人因感染新型冠状病毒死亡，另有三人感染该病毒。

沙特卫生部称，这四名死者是此前登记过的感染病例。最新感染病例分别发生在沙特东部省(Eastern Province)、首都利雅德以及红海港口城市吉达。

沙特是受该病毒影响最严重的国家，根据该国卫生部的数据，目前已确诊49例，其中32例死亡。

世界卫生组织(WHO)6月15日公布的全球因感染该病毒死亡的病例为34例。

这种病毒已从海湾地区扩散至法国、英国和德国。WHO称这种病毒为中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。（完）