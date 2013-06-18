沙特称又有四人死于新型冠状病毒

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月17日 - 沙特卫生部周一表示，沙特又有四人因感染新型冠状病毒死亡，另有三人感染该病毒。
沙特卫生部称，这四名死者是此前登记过的感染病例。最新感染病例分别发生在沙特东部省(Eastern Province)、首都利雅德以及红海港口城市吉达。
沙特是受该病毒影响最严重的国家，根据该国卫生部的数据，目前已确诊49例，其中32例死亡。
世界卫生组织(WHO)6月15日公布的全球因感染该病毒死亡的病例为34例。
这种病毒已从海湾地区扩散至法国、英国和德国。WHO称这种病毒为中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。