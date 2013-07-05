中东新型冠状病毒与SARS相似 但尚无大流行之忧--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦7月5日（记者 Kate Kelland） - 法国巴斯德研究院的研究显示，中东呼吸系统综合征冠状病毒（MERS-CoV）尚未达到大流行潜力，而且可能消亡。
该研究院的研究人员对病毒集群数据进行分析后发现，该病毒演变成像SARS那样的全球大疫情的可能性较低。这项研究结果发表在医学期刊《柳叶刀》上。
去年被发现的中东呼吸系统综合征冠状病毒会引起咳嗽、发烧和肺炎，并已从海湾地区扩散到法国、德国、意大利、突尼斯和英国。世界卫生组织（WHO）称，实验室确诊的病毒感染病例共有77例，死亡40例。
该病毒与SARS有关联，属于相同的冠状病毒家族。
领导这项研究的Arnaud Fontanet称，尽管“该病毒与SARS在临床、流行病学和病毒学上拥有许多相似之处，但两种病毒的生物学特征明显不同”。
为了对该病毒是否构成与SARS类似的威胁进行分析，研究小组对55例感染病例的数据进行了分析，并计算了病毒的基础再生数（R0）。
即使在最糟糕的情形下，中东呼吸系统综合征冠状病毒的R0（0.69）仍低于SARS大流行前的R0（0.80）。
研究人员解释称，R0值大于1.0时，病毒具备大流行潜力。在SARS流行期间，该病毒的R0值预计介于2.2-3.7。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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