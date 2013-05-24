WHO呼吁各国对抗类SARS病毒勿“藏私”

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记者 Tom Miles/Stephanie Nebehay

路透日内瓦5月23日 - 世界卫生组织（WHO）周四警告称，有类SARS病毒感染病例的国家必须共享信息，不能让商业实验室从中牟利。

首例类SARS新病毒感染病例出现在沙特阿拉伯。沙特称，对该病毒的诊断性试验研究因外国一实验室对该病毒的专利权而受阻。

WHO总干事陈冯富珍指出，任何知识产权都不能妨碍公用卫生行动。

该病毒于去年9月确认，距一名科学家将采样从沙特带去荷兰伊拉兹马斯（Erasmus）医学中心时隔三个月。

沙特副卫生部长梅米希（Ziad Memish）在日内瓦WHO会议上称：“我们隔了三个月，才知道发现了该病毒。”

他称，样本未经允许流出了沙特，而沙特后来是通过网络通报平台ProMED才知道发现了该病毒。

此后伊拉兹马斯实验室取得了该病毒合成过程的专利，意味着其他任何一方想要用他们的方法来研究该病毒，就必须付钱。

梅米希指出，这延误了诊断工具的开发以及血清测试。

沙特周四通报又一例类SARS病毒死亡病例，该国死亡病例累计达17例。除沙特外，约旦、卡塔尔、突尼斯、阿联酋、法国和英国均出现类SARS病例。

陈冯富珍对各国卫生部长称“你们是老大（you are the boss）”，并呼吁卫生部长确保科学家们与世卫组织的协作实验室网络共享样本。

WHO助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）称，关于该病毒仍有许多未知，病毒蔓延的可能性非常令人担忧。

当被问及伊拉兹马斯的做法是否错误时，福田敬二告诉记者WHO现在只关注查明疾病、防止蔓延。

他说：“当家里着了火时，你首先考虑是怎么灭火、做什么、从哪取水灭火。这是我们现在要操心的。等到后来，你才会考虑其他问题。”（完）