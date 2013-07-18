中东新型冠状病毒疫情不构成突发公共卫生事件--WHO

路透日内瓦7月17日 - 世界卫生组织（WHO）应急委员会周三称，中东呼吸系统综合征冠状病毒（MERS）疫情并非一场“国际突发公共卫生事件”。

该委员会的15名专家在听取沙特阿拉伯和其他有关国家的报告后达成上述一致意见。这种病毒类似非典，自2012年4月以来已感染82人，其中45人死亡。

“根据这些观点和目前掌握的信息，（世界卫生组织）总干事（陈冯富珍）接受该委员会的评估：目前的MERS-CoV疫情严重，值得高度关注，但还不构成国际突发公共卫生事件。”世界卫生组织发布的声明称。

该委员会周三举行了第二次内部电话会议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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