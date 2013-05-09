世卫担忧类SARS病毒或广泛传播

路透日内瓦/迪拜5月8日电（记者 Stephanie Nebehay/Mahmoud Habboush） - 世界卫生组织周三称，该组织专家和沙特当地官员将访问沙特一家医院，该医院出现类SARS病毒传播，造成7人死亡。

法国周三报告出现首例类SARS病毒病例，患者为一名65岁法国人，最近从迪拜返回法国。英国、德国、约旦、卡塔尔和阿联酋均已出现感染该病毒病例。

法国的确诊病例令全球已知的类SARS病毒病例达到31人，其中18人死亡。

世卫官员称，沙特病人看似在一家医院感染该病毒，其中一些病人的家庭成员也患病。

类SARS病毒与SARS病毒属同族。2003年爆发的SARS疫情曾导致775人死亡。

因类SARS病毒病例不断增加，卫生专家的担忧也日渐上升，不过目前尚没有类SARS病毒人际间传播的证据。

世卫和沙特专家组将把重点放在沙特东部地区al-Ahsa省胡富夫（Hofuf）镇的Al-Moosa医院。一些患者正在这家医院接受治疗。

通过沙特通讯社发布的官方声明试图让沙特人放心，称此次疫情规模有限。

世卫组织发言人Gregory Hartl在日内瓦表示，“目前调查的一个重点是医院的血液透析室。”

“此次疫情与一个医疗机构有关表明这是院内传播，”声明称，并表示一些接受治疗的病人可能增加了被感染的几率。

“不过，与该机构没有关联的两名家庭成员出现感染增加了可能出现广泛传播的担忧，”声明称。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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