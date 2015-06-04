想知道还能活多久？ 简单模型可预测五年内死亡风险

路透伦敦6月4日 （记者 Kate Kelland） - 健康研究人员开发了一种科学严谨的死亡风险计算模型，可据此预测一个人五年内死亡风险。研究人员称希望人们可藉此改善健康状况。

这种计算模型简单设置10多个问题，譬如你拥有的汽车数量、你喜欢什么样的生活节奏，可以此计算40-70岁的英国人五年内死亡风险。

研究人员与英国慈善机构“科学认知”（Sense About Science）合作开发了这种计算模型。研究人员称，这有助于增强人们的健康意识，未来还可供家庭医生识别有重大健康风险的潜在病人。

“通过一份简短的在线问卷，就可给出分数，无需进行实验室测试或身体检查。”来自瑞典卡罗林斯卡学院的甘纳（Andrea Ganna）表示。他是此项研究的联合负责人，并将研究成果发表于《柳叶刀》（The Lancet）医学杂志。

甘纳和来自瑞典乌普萨拉大学的英格尔森（Erik Ingelsson）分析了英国生物银行的数据。这些数据是2006到2010年采集的，涵盖近50万40至70岁的成年人。

但甘纳警告称，分值“存在一定程度的不确定性，不能被视为一项确定性的预测”。

他说，对大多数人来说，多运动、戒烟以及健康饮食，可降低未来五年内的死亡风险。

该计算模型还可计算出用户的“Ubble年龄”。研究人员称，如果“Ubble年龄”明显超过了实际年龄，就应将其视作健康警讯，要认真考虑调整生活方式。该计算模型可见于网站 www.ubble.co.uk （完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。