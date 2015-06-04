想知道还能活多久？ 简单模型可预测五年内死亡风险

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月4日 （记者 Kate Kelland） - 健康研究人员开发了一种科学严谨的死亡风险计算模型，可据此预测一个人五年内死亡风险。研究人员称希望人们可藉此改善健康状况。
这种计算模型简单设置10多个问题，譬如你拥有的汽车数量、你喜欢什么样的生活节奏，可以此计算40-70岁的英国人五年内死亡风险。
研究人员与英国慈善机构“科学认知”（Sense About Science）合作开发了这种计算模型。研究人员称，这有助于增强人们的健康意识，未来还可供家庭医生识别有重大健康风险的潜在病人。
“通过一份简短的在线问卷，就可给出分数，无需进行实验室测试或身体检查。”来自瑞典卡罗林斯卡学院的甘纳（Andrea Ganna）表示。他是此项研究的联合负责人，并将研究成果发表于《柳叶刀》（The Lancet）医学杂志。
甘纳和来自瑞典乌普萨拉大学的英格尔森（Erik Ingelsson）分析了英国生物银行的数据。这些数据是2006到2010年采集的，涵盖近50万40至70岁的成年人。
但甘纳警告称，分值“存在一定程度的不确定性，不能被视为一项确定性的预测”。
他说，对大多数人来说，多运动、戒烟以及健康饮食，可降低未来五年内的死亡风险。
该计算模型还可计算出用户的“Ubble年龄”。研究人员称，如果“Ubble年龄”明显超过了实际年龄，就应将其视作健康警讯，要认真考虑调整生活方式。该计算模型可见于网站 www.ubble.co.uk （完）
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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