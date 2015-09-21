2015年出生的英国人中有三分之一将患上痴呆症--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦9月21日 - 根据英国阿尔茨海默症研究所（Alzheimer's Research UK）委托进行的一项分析，2015年出生的英国人中有三分之一将患上痴呆症。
这项由卫生经济办公室（OHE）进行的研究显示，“随着英国人口老龄化，全国性的健康危机迫在眉睫”。研究还凸显了全球努力开发痴呆症疗法的必要性。
根据世界卫生组织（WHO），英国大约有85万痴呆症患者，全球痴呆症患者总计达3,560万。
痴呆症为最常见的阿尔茨海默病，由脑部疾病引起，会导致脑细胞受损，影响记忆、思维、行为及日常活动能力。
目前尚无治疗阿尔茨海默病或其他形式痴呆症的疗法，鉴于年龄是最大的风险因素，随着人类预期寿命的延长，痴呆症患者可能增多。
“每一代人的寿命都在延长是好消息……但确保以良好的健康享受延长的寿命很重要，”英国阿尔茨海默症研究所政策部门负责人Matthew Norton说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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