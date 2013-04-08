专家估计全球每年约有3.9亿人感染登革热

路透伦敦4月7日（记者 Ben Hirschler） - 专家周日称，每年约有3.9亿人感染登革热，这是世界卫生组织（WHO）当前估计数据的三倍有余。登革热为全球传播速度最快的热带疾病。

这项新发现以多年的分析为基础，凸显登革热这一疾病的负担日益加重。该疾病因会引起剧痛，又被称为“断骨热”（breakbone fever）。

登革热通常不会致命，但多数感染患者需住院治疗，目前尚无治疗该疾病的有效疫苗和特效药。

牛津大学和惠康基金会（Wellcome Trust）的研究人员在《自然》（Nature）杂志上发表了他们的研究结果，还一并发布了登革热传播的详细路线图。

他们的最新数据包括9,600万例登革热重症病例和大约3亿例轻度症状或无症状登革热病例。世卫组织对每年感染登革热人数的最近期估计为5,000万至1亿人。

研究人员估计，全球70%的重症登革热病例在亚洲，其中印度的病例就占总数的34%。美洲（主要是巴西和墨西哥）的登革热病例占14%，非洲的登革热病例所占比例与美洲大致相仿。

登革热在非洲流行令人担忧，因该疾病在当地基本上不会被视为很大的问题。研究人员称，疟疾等症状相似的疾病，掩盖了登革热在非洲的影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。