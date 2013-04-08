专家估计全球每年约有3.9亿人感染登革热

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月7日 - 专家周日称，每年约有3.9亿人感染登革热，这是世界卫生组织（WHO）当前估计数据的三倍有余。登革热为全球传播速度最快的热带疾病。
这项新发现以多年的分析为基础，凸显登革热这一疾病的负担日益加重。该疾病因会引起剧痛，又被称为“断骨热”（breakbone fever）。
登革热通常不会致命，但多数感染患者需住院治疗，目前尚无治疗该疾病的有效疫苗和特效药。
牛津大学和惠康基金会（Wellcome Trust）的研究人员在《自然》（Nature）杂志上发表了他们的研究结果，还一并发布了登革热传播的详细路线图。
他们的最新数据包括9,600万例登革热重症病例和大约3亿例轻度症状或无症状登革热病例。世卫组织对每年感染登革热人数的最近期估计为5,000万至1亿人。
研究人员估计，全球70%的重症登革热病例在亚洲，其中印度的病例就占总数的34%。美洲（主要是巴西和墨西哥）的登革热病例占14%，非洲的登革热病例所占比例与美洲大致相仿。
登革热在非洲流行令人担忧，因该疾病在当地基本上不会被视为很大的问题。研究人员称，疟疾等症状相似的疾病，掩盖了登革热在非洲的影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。