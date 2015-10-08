功能性磁共振成像或可预测哪些抑郁症患者会复发

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月7日 （记者 Kate Kelland） - 研究抑郁症患者的科学家称，脑部扫描可用于预测哪些抑郁症患者最有可能复发。该方法可帮助医生作出更好决策，以决定谁应该继续服用抗抑郁药物，以及谁应该停药。

研究人员在对64名抑郁症患者的小型研究中发现，抑郁症复发的患者的脑部扫描图像存在重大差异。

领导研究工作的罗兰·扎恩（Roland Zahn）称，这项研究结果首先必须能够复制和改善，但是“由于目前没有预测谁将在（抑郁症）康复后复发的准确方法”，脑部扫描的方法未来可能被证明是很重要的手段。

抑郁症是最常见的精神疾病之一，全球范围内共有超过3.5亿人患有抑郁症。世界卫生组织将其列为世界各地的首要致残原因。

抑郁症治疗通常包括药物治疗，或者某种形式的心理疗法，或者两者兼而有之。但许多病人无法痊愈，并遭受反复发作的痛苦。

扎恩的研究团队对64名处于重度抑郁缓解期且不再进行药物治疗的患者进行功能性磁共振成像（fMRI）扫描。

研究人员发现，复发患者的fMRI扫描图显示，其与内疚感有关的大脑部位--前颞叶和布罗德曼25区的关联性更高。没有复发的患者这两个部位的相互关联性没有增加。

研究人员之后对39名没有个人或者家族重度抑郁症病史的人进行测试发现，这39名研究对象（上述两个大脑部位的）相互关联性也没有增加。

该研究团队称，通过这个方法，他们预测谁会复发抑郁症的准确度可达75%。(完)