正念认知疗法与抗抑郁药物疗法，对治疗慢性抑郁症效果不相上下--研究

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月21日 （记者 Kate Kelland） - 在防止慢性抑郁症患者复发方面，正念认知疗法（MBCT）与抗抑郁药物的效果可能不相上下。
抑郁症是最常见的精神疾病之一，全球共有逾3.5亿名患者。世界卫生组织将抑郁症列为伤残的主要原因之一。
治疗抑郁症通常有药物疗法和精神疗法，或者二者结合运用。但许多抑郁症患者却没能好转，不断遭受抑郁症反复发作的折磨。
MBCT旨在帮助抑郁症患者培养技能，积极识别并响应与抑郁症复发相关的想法与情绪，防止堕入抑郁症恶性循环。
在对MBCT与抗抑郁药物进行对比的首个大型研究中，研究人员发现二者（防止抑郁症复发的）结果几乎没有差别。
在这项研究中，424名患有复发性重度抑郁症、正在服用抗抑郁药物的成人经随机分配，一组慢慢脱离抗抑郁药物并接受MBCT治疗，另一组则继续抗抑郁药物治疗。
医学期刊《柳叶刀》发表的研究结果显示，这两组患者在两年后的复发率相似，接受MBCT疗法的一组复发率为44%，而接受抗抑郁药物治疗的那组为47%。
“尽管这项研究并未显示在降低复发率方面MBCT疗效强于抗抑郁药物疗法……但这些结果为众多患有复发性抑郁症、需持续服药的患者提供了一个新的选择，”研究人员之一、牛津大学的Willem Kuyken说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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