中国糖尿病发病率激增--研究

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
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路透4月5日电---根据对数千名上海市民的调查，II型糖尿病在中国急剧飙升，短短七年间增加了30%。
研究人员表示，研究发现，富裕病看似已开始影响中国，且发展迅猛。
该研究发表在《糖尿病护理》(Diabetes Care)期刊上。
上海市疾病预防控制中心研究员李锐写道：“西方国家的这种现象是逐渐出现的，不同于西方国家，中国在很短时间内就出现了这些变化。”
II型糖尿病患者在处理血糖方面存在问题，但通常不需要胰岛素来控制。随着人们生活日益富裕，与II型糖尿病有关的生活方式因素，例如体重增加、饮食不太健康，运动量减少，往往日益常见
研究人员在2002和2003年采访了逾1.2万人，询问他们是否被诊断患有II型糖尿病。他们还对那些之前未被诊断患有糖尿病的人进行筛查。
研究人员当时发现，有9.7%的人患有糖尿病。
2009年，他们对大约7,400人再次进行调查，发现有12.6%的人患有糖尿病。 研究显示，农村居民中患糖尿病的人数更是激增，从6.1%增加至9.8%，增幅达到60%。
艾默瑞大学主管全球健康的杰弗里·考普兰表示：“七年的时间里，这可是个显着增长。”他没有参与此次研究。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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