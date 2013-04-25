每天一罐含糖饮料 患糖尿病风险增加22%--研究

路透伦敦4月24日（记者 Kate Kelland） - 周三公布的欧洲一项研究结果显示，每天喝一罐含糖的苏打饮料会导致患糖尿病的风险增加超过五分之一。

研究人员对八个欧洲国家35万人的数据进行研究，发现每多饮用340毫升含糖饮料，与每个月只喝一罐或更少的人相比，患糖尿病的风险增加22%。

“考虑到欧洲含糖饮料消费量增加，关于这些饮料不健康影响的明确信息，应该让公众知晓，”伦敦帝国理工学院研究团队领导者Dora Romaguera说道。

340毫升饮料约相当于一罐普通的可口可乐、百事可乐或其他软饮。

这一研究结果与美国研究得出的结论类似，美国的几项研究表明，饮用含糖饮料与体重增加和罹患II型糖尿病等情况密切相关。

Romaguera的团队试图弄清楚含糖饮料在欧洲是否也与糖尿病风险有关。

他们使用了来自英国、德国、丹麦、意大利、西班牙、瑞典、法国和荷兰35万人的数据，这些人被问到他们的饮食，包括每天饮用多少含糖和人工加甜的软饮和果汁。

“结果是含糖软饮对身体不好，这些饮料没有营养价值，而且有证据表明每天喝这些饮料可能增加患II型糖尿病的风险，”Romaguera在邮件声明中表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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