研究：豆类有益糖尿病患者

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透10月23日电---加拿大的一份研究显示，每天吃一杯豆类可能有助II型糖尿病患者控制血糖水平，并可能降低他们患心脏病和中风的风险。
该研究结果刊登在《内科学文献》(Achives of Internal Medicine)上。研究发现，相较于富含全麦的饮食，每天服用一定量的豆类可以小幅降低血糖、血压以及胆固醇水平。
研究人员称，在食用了3个月的豆类饮食之後，受试者们10年心血管疾病患病风险从10.7%降低至9.6%。
“豆类是优质蛋白质来源，而蛋白质往往能抑制血糖反应，并降低血压，”该研究带头人、多伦多圣麦克医院的David Jenkins表示。
“豆类还是很好的膳食纤维来源，这往往与低胆固醇有关。”
Jenkins表示，豆类食品已被推荐给糖尿病患者，因其血糖生成指数比较低，但它们对糖尿病的直接影响还研究得较少。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
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