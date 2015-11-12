糖尿病专家呼吁G20峰会讨论运用糖税来应对肥胖问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月12日 - 糖尿病专家周四呼吁世界领导人运用糖税来应对肥胖问题，称这将挽救生命并大幅减少医疗预算。

本周末的二十国集团领导人会议前，国际糖尿病联盟（IDF）呼吁将肥胖症和糖尿病与主要地缘政治和金融议题一起放入全球议程。

全球每六秒就有一人死于糖尿病，糖尿病的死亡人数比艾滋病、肺结核和疟疾所导致的死亡人数加起来还要多。IDF估计，大多数国家5-20%的医疗预算花在了应对糖尿病上。

糖尿病患者中，2型糖尿病占比约90%，且在快速增加，尤其是在民众转向西方饮食方式的发展中经济体。2型糖尿病与肥胖和久坐不动的生活方式密切相关。

目前中国的糖尿病患者全球最多。

据IDF首席执行官Petra Wilson，糖尿病不仅让病人面临风险，也让整体经济遭遇威胁。

Wilson呼吁二十国集团领导人以当年协作应对2008金融危机的同样方式合作对抗肥胖问题。

Wilson称，上述呼吁是IDF正在推动的一项运动的一部分，但尚无迹象表明G20峰会是否将讨论该问题。（完）