科学家研发出根据气候和人口变化预测疾病的模型

路透伦敦6月13日（记者 Kate Kelland） - 英国科学家称，他们研发了一种根据气候变化预测人畜共通疾病（zoonotic diseases）暴发的模型，譬如像埃博拉和寨卡等。

研究人员称，他们的模型是“我们对经由动物传染给人类疾病传播认识的一大进步”，可帮助政府为疾病暴发做准备并采取措施应对，并在制定可能影响环境的政策时考虑相关的风险。

“我们的模型可协助决策者评估任何干预及国家或国际政府政策调整（对人畜共通疾病的）可能影响，譬如将牧场变成农业用地。”教授琼斯（Kate Jones）称。她是伦敦大学学院遗传学、进化与环境系进行该研究的其中一位负责人。

琼斯称，该模型还具备立刻预测全球性变化对许多疾病影响的潜力。

研究人员用拉沙热对该模型进行了测试，结果发现由于气候变化和人口增长，感染拉沙热的人数到2070年将从大约19.5万人增长一倍至40.6万人。该研究发表在期刊《Methods in Ecology and Evolution》上。

（完）