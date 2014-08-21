埃博拉阴霾笼罩非洲旅游业 亚洲游客纷纷止步

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Joe Brock

路透约翰内斯堡8月20日 - 西非暴发的埃博拉疫情令数以千计的游客，尤其是亚洲旅游者，取消了赴非洲旅游的计划，甚至肯尼亚和南非等距离疫区数千英哩的国家也受到波及。

今年西非的利比里亚、塞拉利昂和几内亚死于埃博拉病毒感染的人数已经接近1,300人，尼日利亚也有多人死于该病。

非洲和亚洲的旅行社周三对路透表示，尽管在上述疫区之外并未发现埃博拉感染病例，但很多游客担心疫情扩散，害怕去非洲大陆的任何地区旅游。

他们表示，取消赴非旅游最多的是亚洲游客，而美国、巴西和欧洲的游客也取消或者延后了他们的旅行计划。

位于约翰内斯堡的ERM Tours的执行董事Hannes Boshoff称，他了解到的情况是计划未来两三个月赴非的亚洲游客中有八成取消了行程，其中包括一个1,500名泰国人的旅行团。

根据官方统计数据，2013年南非吸引了近1,000万人次游客，旅游业占去年南非国内生产总值（GDP）的逾10%，其中来自亚洲的游客增长最快。

在利比里亚、塞拉利昂、几内亚和尼日利亚之外目前并未发现确诊的埃博拉病例，但是密集的媒体报导加剧了紧张情绪。

曾经经历了2002-2003年严重急性呼吸道症候群(SARS)以及最近的H1N1流感疫情的亚洲人不想冒险。

新加坡Asia To Africa Safaris机构董事总经理Kim Nixon表示：“我们遇到很多客人是在家人的恳求下取消了行程，”他还补充说，其中多数被取消的是前往东非的行程。

肯尼亚印度洋沿岸旅馆业者称，在世界卫生组织(WHO)确定肯尼亚为埃博拉病毒“高风险”地区之后，他们也担心游客取消行程。肯尼亚目前并无埃博拉确诊病例。

肯尼亚沿海地区今年发生的袭击事件已经对旅游业造成了冲击。

“今年肯尼亚似乎尤其交厄运，先是发生袭击，接着是警告，现在又轮到埃博拉，”肯尼亚海岸旅游协会执行长Millicent Adhiambo告诉路透。（完）