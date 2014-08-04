阿航因埃博拉疫情暂停飞往几内亚的航班

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月2日 - 迪拜阿联酋航空公司（简称：阿航）称，鉴于埃博拉疫情，公司暂停飞往几内亚的航班。这是因西非埃博拉疫情暂停航班的首个国际性航空公司。
阿航在其网站发布的公告中称，从周六（8月2日）起暂停飞往几内亚的航班，何时恢复将另行通知。“乘客和机组人员的安全是我们的最高任务，不能妥协，”声明称。
埃博拉疫情爆发于几内亚，目前已经扩散至利比里亚和塞拉利昂，造成逾700人死亡。塞拉利昂已于周三宣布进入紧急状态。
按照国际航空运输协会（IATA）和世界卫生组织（WHO）的准则，一些主要航空公司和国际机场已经开始对来自西非航班的乘客进行健康检查。
但IATA周四称，世卫组织不建议实施旅行限制或者是关闭边境，如果有感染埃博拉病毒的乘客乘坐飞机，其他乘客被传染的风险也较低。
尼日利亚最大的航空公司阿瑞克航空（Arik Air）已经暂停了飞往利比里亚和塞拉利昂的航班。
阿航表示，会“根据政府及国际卫生机构的建议和最新通知，”采取与埃博拉疫情有关的进一步行动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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