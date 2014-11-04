世行行长呼吁亚洲国家为抗击埃博拉做更多贡献

路透首尔11月4日（记者 James Pearson） - 世界银行行长金墉周二称，亚洲国家大量训练有素的医务人员可协助抑制埃博拉病毒传播，但这些国家却未对全球抗击埃博拉的努力做出足够贡献。

此次埃博拉疫情已经造成近5,000人死亡，死亡人数主要在西非的利比里亚、塞拉利昂和几内亚，为1976年发现该病毒以来最严重的疫情，需要成千上万的医疗工作人员来协助抗击。

“本来可以出手援助的许多亚洲却没有这么做，特别是在派遣卫生工作人员方面，”金墉在首尔的新闻发布会上说。

“我呼吁亚洲国家的领导人向这三个西非国家派遣训练有素的卫生专业团队。”

韩国承诺捐款560万美元抗击埃博拉，日本和中国已经向埃博拉肆虐的西非国家提供了设备或派遣了医疗工作人员。

根据中国政府数据，该国已经向13个非洲国家及国际组织捐款7.5亿元人民币（1.23亿美元）用于抗击埃博拉。中国还派遣了数百名卫生工作人员前往疫区抗击埃博拉。

但亚洲国家的整体贡献落后于美国和其他西方国家。美国已经派遣了数千人的军队，而且还承诺捐款10亿美元。

“我们需要数以千计的卫生工作者，我们在接下来的六个月至一年需要他们。在这三个国家的埃博拉病例降为零之前，抗击埃博拉的工作不会结束，”金墉说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。