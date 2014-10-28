澳大利亚停止处理来自西非埃博拉疫区国家的签证申请

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透悉尼10月28日 - 澳大利亚移民部长莫里森（Scott Morrison）称，该国停止处理来自西非埃博拉疫区国家的人道主义和移民签证申请。
澳大利亚没有出现埃博拉病例，但出现了一些相关的恐慌事件，其中一名18岁的西非女性周一埃博拉测试结果呈阴性。
“根据我们对西非的移民项目，政府对进入澳大利亚的人员实行严格的控制，”莫里森周一在议会称。
“这些措施包括暂停我们的移民项目，对埃博拉疫区国家的人道主义项目也包括在内，这意味着我们停止处理任何来自这些国家的（签证）申请。”
莫里森称，该国取消了所有非永久和临时签证，尚未进入澳大利亚境内的永久签证持有人将需接受21天的隔离。
埃博拉病毒的潜伏期为三周，之后将会出现症状并具有传染性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。