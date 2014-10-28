澳大利亚停止处理来自西非埃博拉疫区国家的签证申请

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼10月28日 - 澳大利亚移民部长莫里森（Scott Morrison）称，该国停止处理来自西非埃博拉疫区国家的人道主义和移民签证申请。
澳大利亚没有出现埃博拉病例，但出现了一些相关的恐慌事件，其中一名18岁的西非女性周一埃博拉测试结果呈阴性。
“根据我们对西非的移民项目，政府对进入澳大利亚的人员实行严格的控制，”莫里森周一在议会称。
“这些措施包括暂停我们的移民项目，对埃博拉疫区国家的人道主义项目也包括在内，这意味着我们停止处理任何来自这些国家的（签证）申请。”
莫里森称，该国取消了所有非永久和临时签证，尚未进入澳大利亚境内的永久签证持有人将需接受21天的隔离。
埃博拉病毒的潜伏期为三周，之后将会出现症状并具有传染性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。