澳大利亚停止处理来自西非埃博拉疫区国家的签证申请

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼10月28日 - 澳大利亚移民部长莫里森（Scott Morrison）称，该国停止处理来自西非埃博拉疫区国家的人道主义和移民签证申请。

澳大利亚没有出现埃博拉病例，但出现了一些相关的恐慌事件，其中一名18岁的西非女性周一埃博拉测试结果呈阴性。

“根据我们对西非的移民项目，政府对进入澳大利亚的人员实行严格的控制，”莫里森周一在议会称。

“这些措施包括暂停我们的移民项目，对埃博拉疫区国家的人道主义项目也包括在内，这意味着我们停止处理任何来自这些国家的（签证）申请。”

莫里森称，该国取消了所有非永久和临时签证，尚未进入澳大利亚境内的永久签证持有人将需接受21天的隔离。

埃博拉病毒的潜伏期为三周，之后将会出现症状并具有传染性。（完）