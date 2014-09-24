西非埃博拉病例明年1月最高可达140万--CDC

路透9月23日（记者 Sharon Begley） - 美国疾病控制与预防中心（CDC）研究人员周二发布的一项研究称，到2015年1月20日，西非会有55-140万人感染埃博拉病毒。

上述最多会有140万人感染埃博拉病毒的预测，假定的是目前5,864例埃博拉病例的数据被严重低报，实际感染病例可能是报告的2.5倍，即大约1.5万例。

CDC强调上述预测基于来自8月末的数据，且没有将美国政府近期宣布的救援努力考虑在其中。

“大量立即展开的行动--譬如已经开始的--可使（埃博拉）疫情出现转折点，令感染病例开始快速下降，”CDC在声明中称。

“目前（埃博拉病例）激增，是疫情最困难的部分，”CDC主任托马斯·弗里登（Thomas Frieden）对记者说。“如果尽量有效地实施隔离，疫情就能得到遏制。”他还称，“我相信上述最可怕的预测不会出现”，国际社会已经开始应对。

世卫组织专家周二预测，除非实施严密的控制措施，否则埃博拉感染病例最早可能在11月达到2万人，而且还会在该地区变成一种常见的地方病，而不是被完全根除。

据CDC这项研究称，利比里亚的埃博拉病例每15-20天翻一倍，塞拉利昂的埃博拉病例每30-40天翻一倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。