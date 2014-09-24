西非埃博拉病例明年1月最高可达140万--CDC

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月23日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）研究人员周二发布的一项研究称，到2015年1月20日，西非会有55-140万人感染埃博拉病毒。
上述最多会有140万人感染埃博拉病毒的预测，假定的是目前5,864例埃博拉病例的数据被严重低报，实际感染病例可能是报告的2.5倍，即大约1.5万例。
CDC强调上述预测基于来自8月末的数据，且没有将美国政府近期宣布的救援努力考虑在其中。
“大量立即展开的行动--譬如已经开始的--可使（埃博拉）疫情出现转折点，令感染病例开始快速下降，”CDC在声明中称。
“目前（埃博拉病例）激增，是疫情最困难的部分，”CDC主任托马斯·弗里登（Thomas Frieden）对记者说。“如果尽量有效地实施隔离，疫情就能得到遏制。”他还称，“我相信上述最可怕的预测不会出现”，国际社会已经开始应对。
世卫组织专家周二预测，除非实施严密的控制措施，否则埃博拉感染病例最早可能在11月达到2万人，而且还会在该地区变成一种常见的地方病，而不是被完全根除。
据CDC这项研究称，利比里亚的埃博拉病例每15-20天翻一倍，塞拉利昂的埃博拉病例每30-40天翻一倍。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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