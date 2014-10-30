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时事要闻 | 2014年 10月 30日 星期四 08:57 BJT

北京建议从埃博拉疫区回京人员在家隔离

路透北京10月29日 - 新华社周三报导称，针对埃博拉，北京市已制定联防联控措施，“精确管理”从疫区回京人员。

报导称，对从疫区来的人，在机场要进行检测检疫，一旦发现发烧超过37.3℃，就视为观察病例，送相关医院留观检测。

报导还称，对从疫区回来且接触过埃博拉病人的人士，要每天测两次体温，连续监测21天。从疫区回来但没有接触过埃博拉病人的，建议自己在家隔离21天。

北京市卫生计生委委员赵涛称：“北京有着防控‘非典’、H7N9病毒感染等经验，一旦出现埃博拉出血热输入性病例，有能力控制传播。”

中国尚未报告出现确诊的埃博拉病例，一些疑似病例正在医院观察。（完）

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