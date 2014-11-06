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时事要闻 | 2014年 11月 6日 星期四 09:26 BJT

中国将派出累计千余人员助西非抗击埃博拉

路透达喀尔11月5日 - 新华社周三援引国家卫生计生委报导称，中国计划在几个月内将派出累计千余名医务人员和公共卫生专家在西非从事援助抗击埃博拉出血热疫情工作。

报导称，截至目前，中国已累计向塞拉利昂、利比里亚和几内亚疫区3国派出252人开展工作，向西非疫区国家累计四轮援助约7.5亿元人民币（约合1.23亿美元）。

中国外交部上周五称，中国将派人民解放军精锐部队前往利比里亚协助抗击埃博拉。（完）

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