中国将派出累计千余人员助西非抗击埃博拉

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透达喀尔11月5日 - 新华社周三援引国家卫生计生委报导称，中国计划在几个月内将派出累计千余名医务人员和公共卫生专家在西非从事援助抗击埃博拉出血热疫情工作。
报导称，截至目前，中国已累计向塞拉利昂、利比里亚和几内亚疫区3国派出252人开展工作，向西非疫区国家累计四轮援助约7.5亿元人民币（约合1.23亿美元）。
中国外交部上周五称，中国将派人民解放军精锐部队前往利比里亚协助抗击埃博拉。（完）
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。