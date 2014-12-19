中国自主研发的埃博拉疫苗获批进入临床试验

路透上海12月18日 - 新华社周四报导，中国自主研发的重组埃博拉疫苗获得临床许可，进入人体试验。

新华引述解放军总后勤部的消息称，该疫苗由军事医学科学院生物工程研究所所长陈薇领衔的创新团队研发。

报导称：“这是继美国、加拿大之后世界上第三个进入临床试验的埃博拉疫苗，也是全球首个2014基因突变型埃博拉疫苗。”

该疫苗的联合研制单位是由国家“千人计划”引进人才创办的天津康希诺生物技术有限公司。（完）

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