四环医药着眼加速推动埃博拉药物的审批

路透上海10月14日(记者 Adam Jourdan) - 四环医药控股集团正寻求对据称可治疗埃博拉病毒的一种药物进行快速审批。该公司是一家与军方有密切关系的制药商。

四环医药控股集团(0460.HK)与中国军事医学科学院(AMMS)上周达成协议，以帮助推动一个名叫JK-05的药物通过中国的审批流程，并进入市场。由军事医学科学院研发的这款药物目前仅被批准用于紧急军事用途。

四环医药董事长车冯升在上周的投资者电话会议上表示：“我们相信，国家这一块在年底以前，我们会报到CFDA(国家食品药品监督总局)。”

他表示：“他们也非常重视…可能会有一个绿色通道.”

四环医药的药物只是世界范围内治疗埃博拉病毒的众多实验性药物之一，但如果成功，这将对中国制药行业及该国在非洲的软实力构成巨大利好。

目前爆发的埃博拉病毒已造成4,000多人死亡，其中多数在西非国家。

车冯升表示，四环的优势之一就是与军方关系紧密。该公司最初是一家军事科学机构，2001年从军队脱离出来。

车冯升称：“我们和军科是有千丝万缕的联系，有很多产品都是和军事医科院合作的。”

他指出，十年前中国军方研发的一种对抗SARS病毒的疫苗在申请后很快就获得药品监管部门的批准。

“当时的整个报批、临床配件，包括后期的时间都缩短了。”

路透周二未能联系到四环医药的官员进一步置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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