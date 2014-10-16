中国向非洲发送抗埃博拉药物

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透上海10月16日（记者 Adam Jourdan） - 中国四环医药(0460.HK) 已向非洲发送试验性抗埃博拉药物，供中国援助人员使用，计划在非洲进行临床试验，帮助对抗埃博拉疫情。
四环医药首席运营官贾中新称，该公司已向非洲地区发送数千剂抗埃博拉药物JK-05，如果需要还可提供更多药物。
在西非爆发的埃博拉疫情已导致逾4,000人丧生。
埃博拉疫情已蔓延至欧洲和美国，世界各国政府和医药企业正努力寻求埃博拉的治疗办法。
四环医药研发部总经理助理霍彩霞称，赴非援助人员已带上药物，如果在援助人员中间发现了埃博拉病例，就可以用该药物治疗。
倘若JK-05能有效治疗埃博拉病例，将为中国医药行业争光添彩，也会提升中国在非洲的软实力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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