中国企业和富人需在抗击埃博拉病毒方面作更多努力--WFP

路透北京10月20日(记者 Megha Rajagopalan) - 世界粮食计划署(WFP)周一表示，尽管中国与西非地区的经济联系密切，但中国企业和富人在为抗击西非埃博拉病毒所作贡献方面落后于他国。

西非埃博拉病毒的爆发迄今已造成逾4,000人死亡。中国为帮助抗击该病毒提供了大约4,000万美元的援助，其中包括提供给WFP的600万美元。

WFP驻华代表黄安生(Brett Rierson)在新闻发布会上表示：“中国的富人及其潜在影响力在哪里？因为这是他们真正可以发挥巨大影响力的时刻。”

“作为目前西非最大的投资者，同样的问题也可以留给中国企业。”

中国四环医药(0460.HK)已向非洲发送试验性抗埃博拉药物，并计划在非洲进行临床试验。

中国还向非洲派遣了数以百计的医疗援助人员。

利比里亚驻华大使托马斯(Dudley Thomas)对路透表示，利比里亚已收到中国一大型建筑企业10万美元的捐款，后者在利比里亚拥有多个项目，但目前几乎还没有收到其他援助。

他说，利比里亚政府正在与中非发展基金等在内的中国其他大型投资者洽谈。

托马斯表示，利比亚里已建立起一个针对埃博拉捐款的基金。

黄安生称，中国向WFP提供的捐助将用来为受埃博拉病毒影响最严重的三国--塞拉利昂、几内亚和利比里亚提供粮食。

这将使中国成为为抗击埃博拉病毒而向WFP提供捐助最多的国家之一。黄安生称，美国向该组织的捐助额为1267万美元，日本为600万美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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