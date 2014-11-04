埃博拉疫情危机凸显中国慈善文化发展不足

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月4日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国政府为非洲抗击埃博拉疫情提供了1.2亿美元援助，但是中国的亿万富翁至少在公开场合未见伸出援手，凸显中国慈善文化发展不足。中国是全球除美国之外亿万富豪最多的国家。

中国人富裕程度和成功企业数量不断增长，但是对慈善事业的捐献活动却未见明显增长。根据慈善援助基金会编制的世界捐献指数，中国仍处于榜单的底部。该指数衡量一个国家国民的慈善捐款、担任志愿者和帮助陌生人的水平。

中国政府的数据显示，2013年慈善捐献总计989亿元（161亿美元），结束了此前连续两年的下滑。根据国家慈善基金（National Philanthropic Trust）网站的数据，美国人当年捐献额超过了3,350亿美元。

很多中国大企业在非洲投资，也有几家中国企业在埃博拉疫情最严重的西非有运营业务。华为、中国河南国际合作集团有限公司和中国交通建设股份有限公司 这些中国企业从事建筑、基础设施和电信业务。

华为发言人称，非洲是一个重要市场，但是拒绝就慈善活动以及在埃博拉肆虐国家的具体合作实体置评。中国河南国际合作集团和中国交通建设股份有限公司没有对路透的置评请求作出回复。

世界粮食计划署（WFP）上月呼吁中国企业和富豪为抗击埃博拉作出更多捐献。“迄今还没人愿意作出任何大笔捐赠，”WFP驻中国代表Brett Rierson说。

慈善专家称，在疫情最严重的利比里亚、几内亚和塞拉利昂有工程项目的中国建筑企业可以提供建筑材料和劳动力。

但是，约翰霍普金斯大学教授、中非研究计划主任Deborah Brautigam指出，中国国有企业似乎更愿意让政府出面。“他们不大可能独立出面，认为政府会更知道做什么。政府确实在紧急事件捐助方面有经验，”她说道。“这些企业可能也不相信给这些国家的捐助资金会得到妥善使用。”

中国外交部官员表示，鼓励在非洲有业务活动的企业做出各自的贡献，但是没有给出具体的例子。（完）