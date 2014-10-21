古巴总统称必须在西非阻止埃博拉 否则将面临“大流行”

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透哈瓦那10月20日（记者 Daniel Trotta） - 古巴总统劳尔·卡斯特罗周一称，全球必须阻止西非的埃博拉疫情，否则其可能会成为人类历史上最严重的大流行病之一。
“我相信，如果国际社会没有立即响应，在西非阻止这一威胁……那么这可能会成为人类历史上最严重的大流行病之一，”劳尔·卡斯特罗在哈瓦那召开的美洲玻利瓦尔联盟峰会上称。
古巴已派出461名医护人员前往西非参与埃博拉的防治工作，为单个国家派出的最大医疗团队。
劳尔·卡斯特罗重申，古巴愿意将同美国长达55年的恩怨搁置一旁，与美国合作抗击埃博拉。美国正在派出由军事工程师、医疗人员及其他部队组成的4,000人团队前往西非。
“古巴愿与所有国家肩并肩合作，也包括美国，”劳尔·卡斯特罗说。
美国对古巴的援助表示欢迎，美国国务卿克里强调古巴在此事上做出了很大的贡献。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。